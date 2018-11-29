كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدفاعات الجوية السورية تسقط طائرة حربية إسرائيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مصدر أمني مسؤول، اليوم الخميس، بأن الدفاعات الجوية السورية أسقطت طائرة حربية إسرائيلية.

وقال المصدر: "أسقطت الدفاعات الجوية السورية طائرة حربية إسرائيلية، وكذلك أربعة صواريخ موجهة قبل وصولها لأهدافها". وأضاف المصدر أن: "منظومات الدفاع الجوي السورية قادرة على التصدي لأي هدف معادية بدقة متناهية، وأنها أسقطت جميع الصواريخ المعادية قبل الوصول إلى أهدافها".

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