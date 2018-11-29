كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليمن: الإخوان ينهبون مساعدات بقيمة 8 ملايين دولار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وثائق عن استيلاء جمعيات إخوانية على 8 ملايين دولار أمريكي، قيمة مساعدات إنسانية قدمت لسكان محافظة شبوة شرق عدن.

ووثقت تقارير إخبارية نهب جمعية الإصلاح الخيرية التابعة للإخوان، لمعونات غذائية ومستلزمات طبية ومدرسية، وأموال قدمت لدعم مشاريع تنموية في محافظة شبوة، قدرت قيمتها بـ8 ملايين دولار أمريكي".

وقال السياسي اليمني رمزي العيسى أمين عام حزب الغد اليمني في تصريح صحافي: "إن جمعية الإصلاح نهبت مساعدات قدمها مركز الملك لمحافظة شبوة"، مشيراً إلى أن هناك وثائق تؤكد أن نحو 8 ملايين دولار أمريكي اختفت ولا يعلم مصيرها بعد أن سلمت لجمعية الإصلاح الخيرية أبرز جمعيات تنظيم الإخوان في تعز".

وأكد العيسي أن هناك أكثر من 600 سلة غذائية، قدمها مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية، نهبها الإخوان في مدينة تعز، وتم بيعها في السوق السوداء".

وذكر سياسيون يمنيون أن أعمال النهب للمواد الإغاثية بدأها الإخوان من العاصمة المؤقتة عدن، حيث استولوا على مواد إغاثية قدمت لسكان عدن عقب التحرير في يوليو من العام 2015.

وتشير تقارير إلى أن جمعيات تابعة للإخوان تقوم باستلام مواد إغاثية وتوزعها على عناصرها الحزبية في محافظات تعز والحوف ومأرب، وتبيع الفائض في السوق السوداء للمواطنيين.