كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: قريبون جدا من إبرام اتفاق تجاري مع الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، الاقتراب من إبرام اتفاق تجاري مع الصين، مضيفا أنه ليس واثقا من أنه يريد ذلك، ويحبذ الوضع الحالي للأمور.

وأبلغ ترامب الصحفيين، وهو يغادر البيت الأبيض لحضور قمة الدول العشرين في الأرجنتين واجتماع مع نظيره الصيني شي جين بينغ، أنه منفتح على إبرام اتفاق تجاري.

وأضاف: "أعتقد أننا قريبون جدا من فعل شيء مع الصين، لكن لا أدري ما إذا كنت أريد ذلك"، وفقا لوكالة "رويترز".

من جهة أخرى، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم الخميس أن الولايات المتحدة والصين تستكشفان إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري، تجمد بموجبه واشنطن فرض مزيد من الرسوم حتى ربيع 2019، مقابل محادثات جديدة "تبحث تغييرات كبيرة في السياسة الاقتصادية الصينية".

وقالت الصحيفة، نقلا عن مسؤولين لم تسمهم على جانبي المحيط الهادي، إنه ليس من الواضح ما إذا كان اجتماع ترامب وشي في بوينس آيرس مطلع الأسبوع المقبل سيسفر عن أي اتفاق.

وقال مصدر مطلع إن المستشار التجاري للبيت الأبيض بيتر نافارو، الذي يؤيد تبني موقف صارم تجاه الصين، سيحضر قمة العشرين في الأرجنتين.