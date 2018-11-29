عاجل.. طائرة المستشارة الألمانية تهبط اضطراريا

أفادت تقارير إخبارية، مساء اليوم الخميس، أن طائرة المستشارة الألمانية أنغيلا، هبطت اضطراريا، دون ذكر السبب.
وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية “بينما كانت المستشارة متوجّهة إلى قمة مجموعة العشرين، اضطرت طائرتها للهبوط، داخل البلاد”.
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