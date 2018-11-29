شرطي وجندي يختطفان امرأة من زوجها وسط الشارع العام في فاس

اهتزت مدينة فاس على وقع حادث غير مسبوق، ضحيته امرأة متزوجة في عقدها الثالث، ارتكبه شرطي وجندي تحرشا بسيدة متزوجة جنسيا واختطفاها من الشارع العام حين كانت صحبة زوجها.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الحادث وقع مساء يوم السبت الماضي، عندما كانت الضحية رفقة زوجها يتجولان بأحد المجمعات التجارية المشهورة بوسط المدينة، قبل أن تفاجأ المرأة بشخصين ظلا يتتبعان خطواتها، ثم لحقا بها عبر سيارة خاصة.

ولم تقف جرأة المشتبه بهما عند هذا الحد، بل نزلا من السيارة وأمسكا بالضحية، بعدما تمكن السائق من عرقلة مرور الزوجين وهما يهمان بقطع الطريق عبر ممر الراجلين، وهو ما أثار غضب الزوج الذي دخل مع الشرطي وصديقه الجندي في عراك بالأيدي لتخليص زوجته من أيديهما، لكن المشتبه بهما أوهما الناس بأن الأمر يتعلق بتدخل أمني لتوقيف المرأة، وهو ما نجحا فيه بعدما ساعد الجندي الشرطي في تصفيد يدي الشابة وإدخالها إلى السيارة، تاركين زوجها يصرخ في الشارع، قبل أن يرميا الضحية في مكان آخر، ويلوذا بالفرار.

تفاصيل أكثر في عدد يوم غد من جريدة “أخبار اليوم”.