بعد أن سجل تعثر مخطط التسريع الصناعي بسوس .. الملك يدعو القطاع المعني إلى تحمل مسؤوليته

وضع الملك محمد السادس، مساء اليوم الخميس، بالقصر الملكي بالرباط خلال، جلسة عمل خصصت لمتابعة موضوع تأهيل وتحديث قطاع التكوين المهني، المسؤولين عن مخطط التسريع الصناعي لجهة سوس ماسة، في موضع المساءلة، بعد أن سجل تعثر تنفيذه.

وأفاد بلاغ للديوان الملكي، أن الملك استفسر، في مستهل هذه الجلسة، حول تقدم تنفيذ مخطط التسريع الصناعي لجهة سوس ماسة، الذي سبق لملك البلاد أن ترأس انطلاقته في 28 يناير 2018 بأكادير، والذي يشكل المنطلق للتنزيل الجهوي للاستراتيجية الصناعية الوطنية.

الملك أثار، في هذا الصدد، الانتباه لتعثر هذا المخطط الذي لم يعرف أي تقدم منذ إطلاقه، داعيا القطاع المعني إلى تضافر الجهود وتحمل مسؤولياته قصد الإسراع بتنزيله داخل الآجال المحددة.