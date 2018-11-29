تأجيل اللقاء الوطني حول التكوين والتشغيل إلى موعد قادم.. والملك يدعو إلى أخذ الفلاحة والبعد الترابي بعين الاعتبار

انتهت جلسة العمل التي عقدها الملك محمد السادس، مساء اليوم بالقصر الملكي بالرباط، مع سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وعدد من وزرائه، إلى تأجيل عقد اللقاء الوطني حول التكوين والتشغيل إلى موعد لاحق.

وكشف بلاغ الديوان الملكي أنه من أجل توفير الشروط اللازمة لنجاح هذا اللقاء الوطني الكبير، وجعله مناسبة سانحة لإحداث نقلة نوعية وجوهرية في مجال ربط التكوين بالتشغيل، اتفق الملك، مع رئيس الحكومة على تأجيل عقد هذا الملتقى إلى موعد قادم

وحسب البلاغ، فقد دعا الملك إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الفلاحة باعتبارها خزانا للتشغيل، وكذا إدماج البعد الترابي، مع مراعاة خصوصيات ومؤهلات كل منطقة.

ويأتي تأجيل اللقاء، بعد أن قدم العثماني عرضا حول تقدم الإعداد للقاء الوطني حول التكوين والتشغيل، خلال جلسة العمل التي عرفت مشاركة كل من محمد ساجد ، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، ومحمد يتيم،وزير الشغل والإدماج المهني، ولبنى طريشة المديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.