بعد معاناة تأخر الرحلات.. “كازا ترام” تعطّل خدمة الانخراط!

عطلت شركة كازا ترامواي نظام تعبئة بطاقات المنخرطين منذ يوم الجمعة الماضي، وبسبب هذا القرار المثير للجدل وجد البيضاويون أنفسهم في قلب معاناة جديدة، لتنضاف إلى معاناتهم مع تأخر رحلات الترام باستمرار.

وفوجئ البيضاويون بتوقف الوكالات التجارية الموجودة قرب خط الترامواي عن العمل، وامتناعها عن تقديم خدمات الانخراط الشهري، في غياب الأسباب الحقيقية لهذا التوقف الذي أضر بهم.

وفي الوقت الذي تعترف فيه إدارة ترام البيضاء بأنه بإمكان المنخرطين اقتناء تذاكرهم وتعبئة بطاقات الانخراط لدى موزعي الشركة المعتمدين، فإنها امتنعت عن الجريدة بالتوضيحات اللازمة بعد اتصالنا المتكرر بمسؤولة التواصل، هدى الطيب، التي اكتفت بالرد على اتصالات «أخبار اليوم» برسائل نصية تخبرنا فيها بأنها ستتصل بنا لاحقا.