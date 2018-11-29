أميركا: الموافقة على أوّل دواء يُعالج السرطان على أساس جينيّ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت هيئة الغذاء والدواء الأميركي (FDA)اليوم الخميس، موافقتها على عقار "فيتراكفي"، وهو أول دواء في العالم يعالج السرطان على أساس جيني، ويستهدف الأطفال والبالغين، من خلال استهداف الطفرات الوراثية للأورام السرطانية، بغض النظر عن نوع المرض أو مكان بدايته.

وقالت الهيئةُ إن العقار يستهدف علاج مرضى السرطان البالغين والأطفال الذين يعانون من أورام صلبة، أو إذا كان الاستئصال الجراحي للأورام من المحتمل أن يؤدي إلى اعتلال خطير، وليست له أي علاجات بديلة.

وبحسب بيان هيئة الغذاء والدواء، فإن الدواء يأتي في هيئتين؛ الأولى في أقراص أو كبسولات، والأخرى دواء شراب للأطفال بشكل خاص، لتسهيل شربه والاستفادة منه.

عقار "فيتراكفي" (الشبكة)

بدوره، قال مفوض هيئة الغذاء والدواء الأميركية سكوت جوتليب "التصديق على إجازة وطرح هذا الدواء خطوة مهمة لعلاج السرطان، لأنه يعالجه من منبعه"، مضيفًا أن العقار الجديد سيساعد مرضى السرطان في الحصول على العلاج المناسب، ويسهم في علاج أشخاص يعانون من أورام سرطانية مختلفة، ولكن يمتلكون طفرات وراثية مشتركة.

وجاءت موافقة الهيئة بعد إجراء ثلاث تجارب سريرية شملت 55 مريضًا من الأطفال والبالغين يعانون من أورام صلبة، ولم تكن لديهم علاجات بديلة، ورصد الفريق معدل استجابة كلي بلغ 75% عبر أنواع مختلفة من الأورام السرطانية الصلبة.

وضمّت الأورام التي عولجت بالعقار أورام الأنسجة الرخوة، وهو نوع نادر من السرطان الذي يصيب العضل أو الدهون أو النسيج الليفي، وسرطان الرئة، بالإضافة إلى سرطان الغُدد اللعابية، وسرطان الغدة الدرقية.