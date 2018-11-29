"سانا": الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية فوق المنطقة الجنوبية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت، مساء اليوم الخميس، لما وصفته بـ"أهداف معادية" جنوبي سورية.

وأوردت الوكالة في تغريدة على "تويتر" نبأ مفاده أن "وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لأهداف معادية فوق منطقة الكسوة وتسقطها".

وفي تغريدة أخرى، أكدت أن الدفاعات الجوية أسقطت عددا من الأهداف المعادية في المنطقة الجنوبية، وذلك نقلا عن مصدر عسكري في جيش النظام السوري.

وأشارت تقارير صحافية نقلا عن مصدر عسكري في جيش النظام السوري إلى أن الأهداف التي تم التصدي لها هي صواريخ إسرائيلي استهدفت مواقع جنوبي سوري.

وقال الوكالة السورية إن "التصدي للعدوان مستمر فوق المنطقة الجنوبية ودفاعاتنا الجوية تسقط عددًا من الأهداف المعادية"، وأضافت أنه "تم تدمير الأهداف المعادية وعدم تحقيق أي من أهدافها".