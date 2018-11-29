انت الان تتابع إعلام المصريين تتعاقد على مسلسل عادل إمام الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:عبد الفتاح العجمي ٢٩ نوفمبر ٢٠١٨ - ١٠:١٢ م

عادل إمام

تعاقدت مجموعة "إعلام المصريين" المالكة لقنوات ON والحياة وCBC، برئاسة المنتج تامر مرسي، مع شركة "ماجنوم" للإنتاج الفني برئاسة رامي إمام وعضوها المنتدب هشام تحسين، على عرض مسلسل النجم عادل إمام، لشهر رمضان 2019، ويعد هذا التعاقد باكورة تعاقدات مسلسلات الشهر الكريم، والمسلسل من إخراج رامي إمام، وسيتم الكشف قريبًا عن الأبطال المشاركين في العمل وتفاصيله، وذلك بعد تردد العديد من الأنباء حول خروج الزعيم من السباق الدرامي للعام المقبل بعد تعرضه لأزمة رقابية.

يذكر أن آخر أعمال عادل إمام مسلسل "عوالم خفية"، الذي تم عرضه على شاشة CBC رمضان الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا، وشارك في بطولته كل من صلاح عبد الله وبشرى وأحمد وفيق ومي سليم وفتحي عبد الوهاب ورجاء الجداوي ورانيا فريد شوقي وأسامة عباس، ومن تأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، وإخراج رامي إمام. وتملك