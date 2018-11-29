انت الان تتابع «ديزرت ليكس» تنفي إعادة 676 فدانا للدولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ٢٩ نوفمبر ٢٠١٨ - ١٠:٠١ م

قالت شركة ديزرت ليكس، ويمثلها طارق نور، إن كثيرا مما تم نشره في المواقع الإلكترونية بشأن الحكمين اللذين أصدرتهما المحكمة الإدارية العليا عن إعادة 405 أفدنة و271 فدانا للدولة ليس له أي سند من الصحة، وما تم نشره يخالف ما أصدرته الإدارية العليا بشأن القضية. وأضافت الشركة في بيان، أنه بخصوص الحكم في القضايا المرفوعة من طارق نور ضد الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، فإنه ليس هناك نزاع حول أحقيتنا في تملك هذه الأراضي بعدما تم استصلاحها بالكامل، وإنما النزاع محصورٌ فقط حول موعد تحرير العقود لنا وتحديد سعر وتثمين هذه الأراضي منذ 2010.

تابعت الشركة أن الأرض المذكورة تمت زراعتها بالكامل وجرت معاينتها من قبل الهيئة في عام 2009، كما تم استيفاء كل الشروط التي تستدعي بحكم القانون تمليكها، وتم الحصول على الموافقات والتصاريح من قبل الجهات المعنية.وذكر البيان أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أرسلت مذكرة بموافقتها على التصرف