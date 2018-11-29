انت الان تتابع «ديزرت ليكس» تنفي إعادة 676 فدانا للدولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ٢٩ نوفمبر ٢٠١٨ - ١٠:٠١ م
قالت شركة ديزرت ليكس، ويمثلها طارق نور، إن كثيرا مما تم نشره في المواقع الإلكترونية بشأن الحكمين اللذين أصدرتهما المحكمة الإدارية العليا عن إعادة 405 أفدنة و271 فدانا للدولة ليس له أي سند من الصحة، وما تم نشره يخالف ما أصدرته الإدارية العليا بشأن القضية. وأضافت الشركة في بيان، أنه بخصوص الحكم في القضايا المرفوعة من طارق نور ضد الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، فإنه ليس هناك نزاع حول أحقيتنا في تملك هذه الأراضي بعدما تم استصلاحها بالكامل، وإنما النزاع محصورٌ فقط حول موعد تحرير العقود لنا وتحديد سعر وتثمين هذه الأراضي منذ 2010.
تابعت الشركة أن الأرض المذكورة تمت زراعتها بالكامل وجرت معاينتها من قبل الهيئة في عام 2009، كما تم استيفاء كل الشروط التي تستدعي بحكم القانون تمليكها، وتم الحصول على الموافقات والتصاريح من قبل الجهات المعنية.وذكر البيان أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أرسلت مذكرة بموافقتها على التصرف
تابعت الشركة أن الأرض المذكورة تمت زراعتها بالكامل وجرت معاينتها من قبل الهيئة في عام 2009، كما تم استيفاء كل الشروط التي تستدعي بحكم القانون تمليكها، وتم الحصول على الموافقات والتصاريح من قبل الجهات المعنية.
وذكر البيان أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أرسلت مذكرة بموافقتها على التصرف بالبيع للمجلس التنفيذي، غير أن المجلس لم يبت في الأمر منذ سنة 2010 حتى الآن.
وأشارت الشركة إلى أنها طالبت بمحاسبتها بسعر المثل للفدان من تاريخ استيفائها جميع الإجراءات غير أنها لم ترد علينا حتى يومنا هذا، وبعد ثلاث سنوات من الانتظار، اضطررنا إلى إقامة دعويين قضائيتين ضدها لإلزامها بتحديد سعر للفدان وتحرير عقود البيع، وهذه القضايا مرفوعة من جانبنا ضد الهيئة لإلغاء قرار الامتناع عن تحرير عقود البيع عن مساحة الـ405 أفدنة و271 فدانـا.
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