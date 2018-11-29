انت الان تتابع سيارة مصرية قريبًا.. هل يتحقق حلم من الإبرة للصاروخ؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - أعلن الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أمس، أن مصر قريبًا جدًّا ستنتج سيارة مصرية، وهو ما ر حب به خبراء السيارات، وكان لهم شروط رئيسية لتحقيق الحلم

مرّ نحو 60 عاما على دخول مصر عصر صناعة السيارات، إذ سارت جنبا إلى جنب مع دول العالم في تلك الصناعة، ومنها اليابان وأمريكا ودول أوروبا، التي كانت تسير قدما نحو التوسع في إنتاج أكثر من نوع سيارة، وبالتالي وجود أكثر من شركة. فيما اكتفت مصر بالنصر للسيارات كشركة وطنية، لإنتاج سيارة نصر، والمشهود لها بالكفاءة، في ستينيات القرن الماضي، ومع مرور السنوات تلاشى اسم النصر للسيارت، وبات من الذكريات فقط التي تدعو إلى الفخر، بينما أمل إحياء الماضي أضحى شبه مستحيل.

سيارة مصرية قريبا ولم تفقد مصر الأمل في إنقاذ تلك الصناعة من الانهيار، إذ تصدى للمهمة الهيئة العربية للتصنيع، حسب ما أعلن، الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة، عقب لقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس. وقال التراس: ”مصر قريبا جدّا ستنتج سيارة مصرية"، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي

سيارة مصرية قريبا ولم تفقد مصر الأمل في إنقاذ تلك الصناعة من الانهيار، إذ تصدى للمهمة الهيئة العربية للتصنيع، حسب ما أعلن، الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة، عقب لقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس. وقال التراس: ”مصر قريبا جدّا ستنتج سيارة مصرية"، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالتصنيع وزيادة المكون المحلي المصري. وأضاف التراس، في تصريحات صحفية، أن الرئيس السيسي استعرض خلال اجتماعه مع قيادات الهيئة العربية للتصنيع، عددًا من المشروعات، من بينها صناعة السيارات في مصر، لافتا إلى اهتمام الرئيس بتطوير الهيئة، وأن تكون شريكًا أساسيًّا في خطة التنمية المستدامة للدولة من خلال المشاركة في تنفيذ المشروعات القومية. لا بديل عن توفير الصناعات المغذية

إعادة الحلم يعد نجاح وإشارة لعزيمة كبرى، بينما تحقيق الحلم يحتاج إلى مقومات تعزز من نجاحه واستدامته، حسب خبراء صناعة السيارات، كما أنه لا مفر من إزالة بعض المعوقات، وفي مقدمتها، توفير الصناعات المغذية، حسب رؤية اللواء عفت عبد العاطي، رئيس شعبة السيارات بالغرف التجارية، منوهًا بأن مصر لديها بعض الأجزاء المكلمة لنصاعة السيارات، ولكنها غير متوفرة بالكامل. لا بديل عن توفير الصناعات المغذيةإعادة الحلم يعد نجاح وإشارة لعزيمة كبرى، بينما تحقيق الحلم يحتاج إلى مقومات تعزز من نجاحه واستدامته، حسب خبراء صناعة السيارات، كما أنه لا مفر من إزالة بعض المعوقات، وفي مقدمتها، توفير الصناعات المغذية، حسب رؤية اللواء عفت عبد العاطي، رئيس شعبة السيارات بالغرف التجارية، منوهًا بأن مصر لديها بعض الأجزاء المكلمة لنصاعة السيارات، ولكنها غير متوفرة بالكامل. "العجل والماتور والزجاج والهيكل"، هذا ما أوضحه، عبد العاطي في حديثه لـ"التحرير"، فيما يخص الصناعات المغذية لصناعة السيارات، مشددًا على أن إعلان الهيئة العربية للتصنيع قدرتها على إنتاج سيارة مصرية قريبًا لا يحمل مجال للشك، وإن كانت لا توجد تفاصيل أكثر مما صرح به عن إنتاج سيارة مصرية قريبًا، لكن مقومات الهيئة العربية للتصنيع توفق غيرها من الشركات العاملة في مصر على تجميع السيارات. السيارة المصرية «مايسترو»

وللهيئة العربية للتصنيع إنجازات سابقة في تصنيع السيارات، إذ خطفت السيارة المصرية "مايسترو"، ذات الثلاث عجلات أنظار رواد معرض أوتو تك للسيارات فى دورته الرابعة والعشرين، ضمن فعاليات القمة الرابعة للسيارات "إيجيبت أوتوموتيف"، في ديسمبر الماضي، وتم تصنيعها بواسطة مصنع الطائرات بالهيئة العربية للتصنيع، وسعر السيارة جاء مناسبًا للأسر المصرية، وذلك بعد الارتفاع الجنونى فى أسعار السيارات، لأن سعر السيارة يتراوح بين 30 و35 ألف جنيه. السيارة المصرية «مايسترو»وللهيئة العربية للتصنيع إنجازات سابقة في تصنيع السيارات، إذ خطفت السيارة المصرية "مايسترو"، ذات الثلاث عجلات أنظار رواد معرض أوتو تك للسيارات فى دورته الرابعة والعشرين، ضمن فعاليات القمة الرابعة للسيارات "إيجيبت أوتوموتيف"، في ديسمبر الماضي، وتم تصنيعها بواسطة مصنع الطائرات بالهيئة العربية للتصنيع، وسعر السيارة جاء مناسبًا للأسر المصرية، وذلك بعد الارتفاع الجنونى فى أسعار السيارات، لأن سعر السيارة يتراوح بين 30 و35 ألف جنيه. وحسب علاء خلف المشرف على معرض شركة "إيجى تك" للصناعات المتطورة صاحبة الملكية الفكرية للسيارات، فالشركة تقوم بالتعاون مع مصنع الطائرات بالهيئة العربية للتصنيع بتصنيع جميع أجزاء السيارة وتجميعها بمكونات مصرية بنسبة 90% فيما يتم استيراد الـ 10 من الخارج، والسيارة سرعتها القصوى 60 كيلو، ومعدل استهلاك البنزين منخفض جدا، حيث تستهلك 3.5 لتر لكل 100 كيلو وتتميز بصالون ممتاز يتسع لأربعة أشخاص، ولها أربعة أبواب وفتحة سقف وأحزمة للأمان. شراكة تكنولوجية

وفي السياق ذاته، قال اللواء حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات، والمدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، إنه من المؤكد أن أي اتجاه نحو التصنيع المحلي وتعميق نسبة المكون المحلي هو اتجاه محمود، ويجب على أن يتكاتف الجميع ويشجع هذا الاتجاه، شريطة أن الاهتمام بالبنية الأساسية لتعميق المكون المحلي في السيارات، بدعم صناعات المسبوكات كجسم المحرك وفوارغ الأجزاء الأخرى مثل الدرفرنسير. شراكة تكنولوجيةوفي السياق ذاته، قال اللواء حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات، والمدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، إنه من المؤكد أن أي اتجاه نحو التصنيع المحلي وتعميق نسبة المكون المحلي هو اتجاه محمود، ويجب على أن يتكاتف الجميع ويشجع هذا الاتجاه، شريطة أن الاهتمام بالبنية الأساسية لتعميق المكون المحلي في السيارات، بدعم صناعات المسبوكات كجسم المحرك وفوارغ الأجزاء الأخرى مثل الدرفرنسير. وأفاد مصطفى لـ"التحرير"، أن النجاح في صناعة سيارة مصرية، يحتاج إلى تطوير أبحاث سبائك الصلب والألمنيوم، بخلاف تطوير صناعة الإلكترونيات وأبحاثها، كون السيارات الحديثة تدار بالكمبيوتر وكذلك دعم صناعات اللدائن البلاستيك الخاص بالسيارات" لصناعة تابلوه السيارة، وواقي الصدمات "الإكصطدام"، وكل ما سبق يمكن أن يكون مفعلا على أرض الواقع، عبر شراكة تكنولوجية قوية مع إحدى الشركات العالمية للتعاون في تصميم سيارة تلائم الأجواء والمجتمع المصري وفي النهاية تنتج بتكلفة أقل تساعد على انتشارها. لا توجد سيارة أمريكية أو يابانية 100%

وأضاف مصطفى: "نحن على ثقة من إمكانيات الهيئة العربية للتصنيع بجانب مصانع الإنتاج الحربي لتلبية تلك المطالب بالتوازي مع تطوير خطوط الإنتاج ومراكز الأبحاث اللازمة". لا توجد سيارة أمريكية أو يابانية 100%وأضاف مصطفى: "نحن على ثقة من إمكانيات الهيئة العربية للتصنيع بجانب مصانع الإنتاج الحربي لتلبية تلك المطالب بالتوازي مع تطوير خطوط الإنتاج ومراكز الأبحاث اللازمة". وتوصيفًا لما يحدث في مصر الآن فيما يخص صناعة السيارات، أوضح المدير التنفيذي السابق لرابطة مصعني السيارات، أن ما يحدث في مصر هو ما يحدث في العالم، فمصانع السيارات "تجميع في الأساس"، والتجميع إما من داخل الدولة أو من دول أخرى، لافتا إلى أن مكونات السيارة الواحدة تأتي من 12 إلى 16 دولة، والعالم الآن يعتمد على التخصص في صناعة مكونات السيارة مثل المحركات، ولا توجد سيارة أمريكية أو يابانية 100% وتجمع داخل المصنع.



ويعود حلم تصنيع سيارة مصرية إلى خمسينيات القرن الماضي، ففي عام 1959 تم تأسيس شركة النصر لصناعة السيارات "نصر" كأول شركة لـصناعة السيارات في مصر والشرق الأوسط، تم تأسيسها في ذلك الوقت ضمن مشروع القيادة المصرية والمسمى "من الإبرة إلى الصاروخ"، وكان الهدف تجميع السيارات في البداية، ومن ثم صناعة أول سيارة مصرية خالصة، إلا أن الشركة تعرضت لمحاولات تصفية تم التراجع عنها في بداية عام 2017.

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