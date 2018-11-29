انت الان تتابع A Twelve-Year Night.. الفيلم الأفضل بمهرجان القاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:عبد الفتاح العجمي ٢٩ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٤٩ م

A Twelve-Year Night

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الفائزين بالجوائز المقدمة في الدورة الأربعين، التي أُقيمت فعالياتها، في الفترة من 20 حتى 29 من شهر نوفمبر الجاري، برئاسة المنتج محمد حفظي، أصغر رئيس في تاريخ المهرجان، والمدير الفني يوسف شريف رزق الله، وحصل فيلم "ليلة الإثنى عشر عامًا - A Twelve-Year Night" من تأليف وإخراج ألفارو بريخنر، على جائزة الهرم الذهبي لأفضل فيلم، والذي عُرض للمرة الأولى فى الدورة الـ75 من مهرجان فينيسيا السينمائي، واختارته الأوروجواي ليُمثلها في فئة أفضل فيلم بلغة أجنبية في حفل النسخة الـ91 من جوائز الأوسكار.

A Twelve-Year Night مأخوذ عن أحداث حقيقية عام 1973، عندما كانت أورجواي تحت حكم الديكتاتورية العسكرية، يحكى عن 3 سجناء سياسيين عُزلوا في زنزانات صغيرة ضمن مهمة عسكرية، ويقضون معظم الوقت فيها بأغطية فوق رؤوسهم، من بينهم بيبي موخيكا، الذي أصبح لاحقًا رئيسًا للأورجواي. اقرأ أيضًا| A TwelveYear Night..