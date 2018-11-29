انت الان تتابع 8 لقطات من ختام «القاهرة السينمائي».. خطأ نجلاء بدر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - وسط دموع وفرحة الحاضرين اختتم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فاعلياته بتتويج الأعمال الفنية التي نجحت في خطف أصوات لجان التحكيم، والفوز بجوائز الدورة الأربعين.

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢٩ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٤٧ م

تحت شعار "التطلع للعالمية" أقيمت الدورة الأربعون من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والتي احتضنتها دار الأوبرا المصرية على مدار 8 أيام الماضي، برئاسة السيناريست محمد حفظي، وها قد أتت اللحظة الحاسمة مع حفل ختام الدورة الأربعين، التي احتفل فيها المهرجان بتاريخه، من أجل إعلان الرابحين في مسابقات القاهرة السينمائي، وسط آماني المشاركين بأن تتوج أعمالهم، وشهد حفل الختام الذي أقيم على المسرح الكبير بدار الأوبرا، قبل قليل لحظات لا تنسي ستبقي عالقة في أذهان الفائزين، وستنضم إلى أرشيف القاهرة السينمائي.

1- إعادة النشيد الوطني انطلق حفل الختام في 8:20 دقيقة، وبدأ بالنشيد الوطني، حيث وقف الحاضرون من نجوم ونقاد وسينمائيين، وبعد جلسهم، تمت إعادة النشيد مجددًا؛ ما أثار استغراب الحاضرين. 2- تاريخ العالم في 5 دقايق شهد الحفل تقديم عرض راقص بخيال الظل أظهر عددا من المعالم الحضارية حول العالم، ومنها أهرامات

انطلق حفل الختام في 8:20 دقيقة، وبدأ بالنشيد الوطني، حيث وقف الحاضرون من نجوم ونقاد وسينمائيين، وبعد جلسهم، تمت إعادة النشيد مجددًا؛ ما أثار استغراب الحاضرين. 1- إعادة النشيد الوطني 2- تاريخ العالم في 5 دقايق شهد الحفل تقديم عرض راقص بخيال الظل أظهر عددا من المعالم الحضارية حول العالم، ومنها أهرامات الجيزة وتمثال الحرية وبرج إيفيل وغيرها..، وتضمن العرض إظهار الوحدة الوطنية بين المسلمين والمسيحيين في مصر عبر صورة للهلال والصليب. 3- الختام بصوت محمود حميدة 3- الختام بصوت محمود حميدة مع رفع ستار المسرح، ظهر الفنان محمود حميدة وسط موجة من التصفيق، حيث تحدث "حميدة" عن السينما وسعادته بتولي محمد حفظي رئاسة المهرجان، خاصه أن أغلب النجوم كانوا يتمنون منح الراية للشباب، مشيدًا بالدورة الأربعين. 4- توزيع الجوائز وتتويج مصر مرتين 4- توزيع الجوائز وتتويج مصر مرتين فاز الفيلم المصري "ورد مسموم"، بجائزة صندوق الأمم المتحدة للشباب، فيما فاز الفيلم الكولومبي "ذاكرة الأسماء" والفيلم المصري "شوكولاته دكنه" بمسابقة سينما الغد للأفلام القصيرة، وفاز فيلم "هي" بجائزة لجنة التحكيم الخاصة، وحصل الفيلم الكندي "اخوان" على جائزة يوسف شاهين لأحسن فيلم قصير، ومسابقة أسبوع النقاد فاز بها كل من (جائزة فتحي فرج لأحسن إسهام فني - فيلم طرس رحلة الصعود إلي المرئي)، و(جائزة شادي عبد السلام لأحسن فيلم - آجا). أما جوائز مسابقة آفاق السينما العربية فكانت من نصيب كل من جائزة صلاح أبو سيف للفيلم المصري "ورد مسموم"، وجائزة سعد الدين وهبة للفيلم تونسي "فتوي"، أم جائزة أحسن فيلم عربي مقدمة من (تيك توك) من نصيب "ورد مسموم" أيضًا وقيمتها 15 ألف دولار، أما جائزة الاتحاد الدولي للنقاد فذهبت إلى "ليلة الأثني عشر عاما"، وأخيرًا الجوائز المسابقة الدولية (جائزة احسن إسهام فني للفيلم الفيتنامي الزوجة الثالثة)، (جائزة نجيب محفوظ لأحسن سيناريو للفيلم الكولومبي طيور المعبد)، (جائزة أحسن ممثلة - صوفيا ساموشي/ أحسن ممثل شريف دسوقي)، (الهرم الفضي لأحسن مخرج/ سيرجي لوزنتسا- الهرم الذهبي لأحسن مخرج/ ألفارو بريخنر). 5- "ورد مسموم" الفيلم الأكثر تتويجًا 5- "ورد مسموم" الفيلم الأكثر تتويجًا نجح الفيلم المصري "ورد مسموم" للمخرج أحمد فوزي صالح، والذي يتناول الحياة القاسية بالمدابغ، في لفت أنظار لجنة التحكيم ليحصد 3 جوائز وهم: صندوق الأمم المتحدة للشباب، آفاق السينما العربية وأحسن فيلم مصري مقدمة من (تيك توك)، وأعرب مخرج الفيلم عن سعادته ووجه الشكر إلى أهله في منطقة المدابغ الذين ساعدوا في خروج هذا العمل إلى النور. 6- ظهور مصطفي محرم 6- ظهور مصطفي محرم أيضًا قوبل ظهور السيناريست مصطفي محرم، على خشبة المسرح لتقديم جائزة أحسن سيناريو، بترحاب شديد يليق به، فهو أحد أهم كتاب السيناريو من أبرز أعماله "أغنية على الممر" و"الراقصة والطبال" وغيرها. 7- لحظة في حب الدسوقي 7- لحظة في حب الدسوقي تقدير كبير حازه الفنان شريف الدسوقي، حينما صعد إلى المسرح ليستلم جائزة أحسن ممثل عن دوره في فيلم "ليل خارجي"، حيث وقف الحضور له، وظلوا يصفقون له ولعدة دقائق. 8- خطأ نجلاء بدر 8- خطأ نجلاء بدر فيما أخطأت الفنانة نجلاء بدر في أسماء الفائزين بجائزة الفضي، وسط ضحكات الحاضرين بحفل الافتتاح، مما أشعرها بالارتباك وجعلها تعيد الاسم مرة أخرى، وتعتذر عن ذلك قائلة "هما أصعب اسمين أعمل إيه!". سجل حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي غياب عدد كبير من النجوم، الذين تواجدوا في حفل الافتتاح.

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