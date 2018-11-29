انت الان تتابع بعد ثلاثية المصري.. استقالة خالد متولي من تدريب إنبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أحمد سعيد ٢٩ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٣٣ م

أعلن عبد الناصر محمد، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، استقالة خالد متولي، المدير الفني للفريق البترولي من منصبه، وذلك عقب خسارته أمام المصري البورسعيدي، مساء اليوم بمسابقة الدوري المصري الممتاز. وخسارة اليوم هي الثالثة على التوالي، حيث جاءت البداية بعد السقوط أمام الاتحاد السكندري بهدف دون رد، ثم الخسارة أمام مصر المقاصة في المباراة الماضية بأربعة أهداف لثلاثة، وأخيرًا الخسارة اليوم الخميس أمام المصري، على ملعب استاد بتروسبورت في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة في بطولة الدوري الممتاز.

وقال مدير الكرة بنادي إنبي، في تصريحات صحفية، إن خالد متولي تقدم باستقالته لإدارة إنبي عقب الخسارة الأخيرة أمام المصري، مشيرًا إلى أن إدارة الفريق البترولي وافق عليها ووجه الشكر للمدير الفني. وتابع عبد الناصر، أن مجلس إدارة نادي إنبي سيجتمع خلال الساعات القلعة المُقبلة، من أجل إعلان اسم المدير