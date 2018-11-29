انت الان تتابع المصري يعود لطريق الانتصارات عبر بوابة إنبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:علي الزيني ٢٩ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٩:١٥ م

عاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي بقيادة مصطفى يونس الذي تولى المهمة مؤقتًا بعد رحيل ميمي عبد الرازق، إلى طريق الانتصارات، عبر بوابة إنبي، بعد أن حقق الفوز عليه، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب استاد بتروسبورت في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة في بطولة الدوري الممتاز، ليقفز الفريق البورسعيدي إلى المركز العاشر برصيد 16 نقطة، بعدما كان في المركز السابع عشر، بينما تجمد رصيد إنبي عند 14 نقطة في المركز السادس عشر.

بدأ فريق إنبي ضاغطًا منذ البداية، ونجح في ترجمة صحوته بهدف مبكر في الدقيقة الثانية من هجمة مرتدة انفرد أودا مارشال الذي وضع الكرة بمهارة من فوق أحمد بوسكا حارس المصري، وفي الدقيقة 25 سجل محمد كوفي هدفًا، لكن حكم الراية تدخل وألغى الهدف بداعي التسلل. وفي الدقيقة 42 احتسب الحكم ركلة جزاء للفريق البورسعيدي،