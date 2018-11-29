الان تتابع سوريا: الدفاعات الجوية تسقط عددا من الأهداف جنوب البلاد والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات أفادت وسائل إعلام سورية بأن الدفاعات الجوية السورية، تصدت لهجمات فوق المنطقة الجنوبية. و أفادت مصادر بأن الطيران الإسرائيلي استهدف، ليل الخميس، مواقع لميليشيات إيرانية جنوب سوريا.

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