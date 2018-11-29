الان تتابع عاجل .. خالد بن سلمان: المملكة ومصر جناحا الأمة العربية ومستقبل العلاقة سوف يمضي لآفاق أوسع والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوضح سفير المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية،صاحب السمو الملكي،الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز أهمية زيارة ولي العهد،الأمير محمد بن سلمان لمصر.

وقال خالد بن سلمان: “زيارة سمو سيدي ولي العهد لجمهورية مصر العربية تأكيد على عمق ومتانة العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين الشقيقين. المملكة ومصر جناحي الأمة العربية ومركز ثقلهما ومستقبل العلاقة سوف يمضي لآفاق أوسع”