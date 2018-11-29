قادة قمة العشرين يتناولون شرائح لحم "الريب آي" الشهيرة بالأرجنتين

يسمح لقادة دول العشرين خلال القمة المنعقدة في ” بوينس آيرس ” هذا الأسبوع ، تذوق قائمة من الأطعمة الأرجنتينية التقليدية تتنوع بين شرائح اللحم البقري ولحم الضأن.

يأتي ذلك خلال جلسات لمناقشة التجارة الدولية والاقتصاد العالمي وتغير المناخ، بالوقت الذي تعزز فيه الأرجنتين صادراتها من اللحوم للصين والولايات المتحدة، تأمل أن تكون قائمة الطعام في قمة العشرين فرصة لعرض الأطعمة التي تشتهر بها.

ويشتهر الأرجنتين بأطباق شرائح اللحم الكبيرة التي تأتي من ماشية تتغذى على العشب في سهول البلاد الخضراء.

وقال "تومي بيرلبرجر" الطاهي الذي يملك الشركة التي ستقدم الطعام في القمة، إن الهدف من قائمة الطعام هو إظهار المذاق المميز للمطبخ الأرجنتيني والمنتجات الموسمية والأطعمة التي تمثلنا كبلد.

وأضاف "بيرلبرجر"، أنه خلال مأدبة الغداء الجمعة سيتناول القادة شرائح لحم (الريب آي) الخالية من العظم، أما بالنسبة للحلوى فسيتناولون كعك الفاكهة المضاف إليه آيس كريم جوز الهند واللبن المكثف بالكراميل.

وأستكمل "بيرلبرجر "، أن على مأدبة العشاء التي ستقدم في مسرح تياترو كولون الشهير، سيكون هناك السلطعون الملك ” الكابوريا ” الذي تشتهر به منطقة باتاجونيا في جنوب الأرجنتين، وأنه ” خلال عشاء يوم السبت سيكون لحم الضأن القادم من باتاجونيا هو الطبق الرئيس ” .