جولة الأمير محمد بن سلمان العربية وقمة العشرين: رسائل ودلالات هامة (تقرير خاص)

جاءت جولة ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في أكثر من دولة، بدءاً من الإمارات والبحرين ومصر لتسقط أوهام الحملة الإعلامية التي حاولت النيل من السعودية واستهدفت ولي العهد بصورة شخصية.

وأوضح مراقبون لـ" الخليج 365 "، أن الجولة حملت العديد من الدلالات على صعيد مختلف الأزمات ومنها المعركة مع الميليشيات الحوثية التابعة لإيران في اليمن، حيث بدأ الأمير محمد بن سلمان الجولة الخارجية من الإمارات كأطول محطة، والدولتان تجمعها مختلف القضايا المصيرية وأهمها الحرب في اليمن.

والدلالة الثانية حسب الخبراء هي رسالة دول المقاطعة الداعية لمكافحة الإرهاب حيث بدأ الأمير محمد بن سلمان الزيارة من الإمارات ثم غادرها إلى البحرين قبل أن يتوجه إلى مصر ، في رسالة حول متانة العلاقة بين هذه الدول الذي فرضت عقوبات ضد قطر.

الرسالة الثالثة هي أن السعودية تبقى القوة العربية والإسلامية التي ينظر لها كقائدة ولا تتأثر بالحملات المغرضة بدليل انها شملت تونس والأهم منها حضور قمة العشرين في الارجنتين.

ويضيف المحللون لـ " الخليج 365 " أن هذه الجولة اسقطت سيل التسريبات التي حاولت الترويج لوجود خلافات داخل القيادة السعودية وبأن الأمير الشاب الصاعد محمد بن سلمان اصبح على وشك فقدان الطريق إلى العرش ، إذ أنه لو كان هناك أي مخاوف أو خلافات ، لم يكن سيتجرأ على القيام بجولة خارجية لأيام متتالية وهو على ثقة ان الحملة الاعلامية سراب في سراب.

وأصابت هذه التطورات ايران وميليشياتها والاعلام القطري بهستيريا دفعها للترويج لوجود رفض ومظاهرات ترفض هذه الجولة.

لكن في المقابل، اعترفت بعض الاصوات المعروفة بالتحريض على السعودية ومنها الكاتب عبدالباري عطوان بأن الأمير محمد بن سلمان انتصر بوجه المعمعة التي حاولت ان تجعل من حادثة مقتل الصحفي جمال خاشجقي مناسبة لتصب حملتها ضد السعودية .