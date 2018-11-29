مصر: العثور علي 8 مومياوات في أهرامات الجيزة

اكتشف مجموعة من علماء الآثار 8 أجساد محنطة عمرها أكثر من ثلاثة آلاف عام في هرم أمنحتب الثاني الذي حكم مصر في القرن الرابع عشر قبل الميلاد، وثمانية توابيت من الحجر الجيري في الزاوية الجنوبية الشرقية من الهرم الذي يقع في منطقة دهشور، بالقرب من أهرامات الجيزة الكبرى غرب العاصمة القاهرة.

وأوضح خبير من وزارة الآثار المصرية أن ثلاثة من المومياوات في حالة ممتازة، وأن تاريخ هذه الجثث المحنطة يعود إلى "الحقبة المتأخرة" لمصر القديمة التي امتدت من 1085 إلى 332 قبل الميلاد.

وصرح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر السيد مصطفى الوزيري بأن المومياوات المكتشفة تخضع لعمليات ترميم دقيقة في الوقت الحاضر.

ويأتي هذا الاكتشاف بعد أسبوع من العثور على مومياء امرأة عمرها ثلاثة آلاف عام في نفس الهرم، وفق ما ورد في صحيفة ديلي ميل البريطانية.