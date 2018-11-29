سول تؤكد أهمية عقد القمة الثانية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية

أكد المستشار الخاص للرئيس الكوري الجنوبي مون تشونج إن، اليوم الخميس، أهمية عقد الولايات المتحدة وكوريا الشمالية القمة الثانية بينهما في أقرب وقت ممكن؛ للخروج من مأزق توقف المباحثات النووية.

وقال مون – في تصريح أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية – إن القمة الثانية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية من المتوقع أن تكون هي لُب الحوار بين الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، عند اجتماعهم على هامش قمة العشرين الكُبار في الأرجنتين.

وأشار إلى أن كوريا الشمالية تأمل أن تخفف الولايات المتحدة العقوبات عليها في مقابل اتخاذ تدابير نزع السلاح النووي التي يقوم بها النظام الكوري الشمالي حاليًا مثل تفجيرها مواقع التجارب النووية، لكن الولايات المتحدة تصر على عدم تخفيف العقوبات إلا في حالة نزع السلاح النووي بالكامل من كوريا الشمالية.

وأضاف مون أن كوريا الشمالية والولايات المتحدة يجب أن تتشاورا بخصوص تدابير نزع السلاح النووي وتخفيف العقوبات.

تأتي هذه التصريحات في ظل توقف المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

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