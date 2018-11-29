شكرا لقرائتكم إسرائيل تقصف مواقع ميليشيات إيرانية جنوب سوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أفادت مصادر "الحدث" بأن الطيران الإسرائيلي استهدف، مساء الخميس، مواقع لميليشيات إيرانية جنوب سوريا.
من جهتها، قالت وكالة الأنباء الرسمية التابعة للنظام السوري (سانا) إن الدفاعات الجوية تصدت "لأهداف معادية فوق منطقة الكسوة" بريف دمشق و"أسقطتها"، من دون أن توضح طبيعة هذه الأهداف أو جنسيتها.
كما ذكرت سانا، نقلاً عن مصدر عسكري لم تسمه، أن "وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لأهداف معادية فوق منطقة الكسوة وتسقطها".
وكانت غارة إسرائيلية قد استهدفت في أيار/مايو مستودع أسلحة للحرس الثوري الإيراني في هذه المنطقة.
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