شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى لحقوق الإنسان" يستقبل عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار أحمد سعيد التميمى، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدنى ، المجلس القومى لحقوق الإنسان ، اليوم، الخميس، ، وكان فى استقباله الأمين العام للمجلس السفير مخلص قطب. شارك فى اللقاء السفير دياب اللوح سفير دولة فلسطين لدى مصر وحسام عرفات وكيل دائرة حقوق الإنسان . وقدم السفير مخلص قطب للوفد الفلسطينى عرضاً لدور ومهام المجلس القومى لحقوق الإنسان كمؤسسة وطنية مستقلة تساعد الحكومة فى إبداء المشورة لتعزيز مسيرة حقوق الإنسان. وأكد استعداد المجلس لمساعدة الهيئة الفلسطينية المختصة لحماية حقوق الإنسان، وذلك من خلال المشاركة فى أنشطة المجلس، وفى برامج التدريب التى يقوم بها لرفع القدرات فى مجال حقوق الإنسان . وقد أشاد الوفد الفلسطينى بجهود ونشاط المجلس والذى يتمتع بالمصداقية الدولية باعتبار أنه مصنف ضمن الفئة الأولى للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على مستوى العالم وفقاً لتقييم المفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف والتابعة للأمم المتحدة .

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