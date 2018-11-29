أيوب: الجامعة اللبنانية لا تتوانى عن المبادرات للإرتقاء بمستواها

أكد رئيس الجامعة ال​لبنان​ية البروفسور ​فؤاد أيوب​ خلال حفل تخرج لكلية الصيدلة في ​الجامعة اللبنانية​ أن "كوكبةٌ جديدةٌ من المتخرجين تتسلمُ اليومَ ما هو أكثرُ من الشهادة، وتنالُ براءةَ التخرّج من جامعةِ لبنان التي ما بخلت بشيء من مقومات الوصول والنجاح ومن القدرات والتجهيزات والخُبُرات".

ولفت أيوب إلى أن "الجامعةُ اللبنانية التي تخطو في سبيلِ أن تكونَ عقلَ المجتمعِ وضميرَه لا تتوانى عن المبادرات المتتابعة داخلَها من أجلِ الإرتفاعِ إلى مستوىً أكاديميٍ أكفأْ، وإلى دَوْرٍ وطنيٍ وإنمائيٍ، فما تأخرتْ عن عملٍ تُجدِّدُ فيه بُنْيتَها التعليمية والإدارية والمنهجية إلا و سَعَتْ إليه لكي تكونَ فعلاً منارةً وطنيةً ثقافية تؤدي رسالتَها في الوطن".

وتوجه أيوب إلى أهالي الطلاب بالتأكيد "أنكم اليوم تفرحون بما ترون وتُسَرّون بأولادِكم الذين حققوا مُبتغاهم وما خيّبوا لكم آمالاً بعدما علقتموها عليهم في سنواتِ دراستِهم وأنتم تتابعونَهم لِتَصِلوا إلى ما كنتم تأملون، ولا أظنُّ أنَّ ما يختلجُ في صدورِ متخرجينا يَزيدُ غبطةً عما يَعْتَمِر في نفوسِكم من مشاعرِ الرضى والارتياح".

وخاطب المتخرجين بالإشارة إلى "اختصاصَكم ليس اختصاصاً نظرياً تقفونَ عنده، إنما هو تَتَابُعٌ وإطِّلاعٌ مستمر، وعليكم المتابعةُ والإجتهادُ ودوامُ البحثِ كي تكونوا من الناجحين في عملِكم".

وأوضح "أنني أُباركُ لكلية الصيدلة ولأهلِها هذا النجاحَ الذي نَفْخرُ به جميعاً، والذي أكّد لنا جميعاً قُدُراتِ هذه الكلية وكفاءاتِها العلمية، وأُهنئ العميدَ والهيئتين التعليمية والإدارية.كما أُهنئ طلابَنا الخريجين بِنَيلِهم اليوم جوازَ العبور إلى العملِ متمنياً لهم النجاحَ والتوفيق".

وسلّم أيوب خريجي كلية الصيدلة شهادات التخرج خلال إحتفال الجامعة اللبنانية بتخريج دفعة من طلابها عن العام الجامعي 2016-2017 و 2017-2018 في قاعة المؤتمرات في مجمع ​رفيق الحريري​ الجامعي في الحدث، وبحضور عميد كلية الصيدلة في الجامعة اللبنانية الدكتور عاصم القاق، نقيب صيادلة لبنان الدكتور غسان الأمين، العميد المهندس مروان الخطيب ممثلاً قائد ​الجيش​، النقيب الصيدلي ريان عبدالله ممثلةً مدير عام ​قوى الأمن الداخلي​ وعدد من العمداء والمديرين والأساتذة وموظفي الجامعة اللبنانية وأهالي الطلاب.