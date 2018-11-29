حواط: التعرض للشهيد الحريري وللرئيس المكلف مرفوض ومدان

أكد عضو تكتل "الجمهورية القوي" النائب ​زياد حواط​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "التعرض للرئيس الشهيد ​رفيق الحريري​ وللرئيس المكلف سعدالحريري مرفوض ومدان، فيه تعرض لشهيد كبير سقط دفاعا عن سيادة ​لبنان​ واستقلاله".

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