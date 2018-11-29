الجيش: ثلاثة زوارق حربية اسرائيلية خرقت المياه الإقليمية اللبنانية

أعلنت قيادة الجيش ال​لبنان​ي في بيان أن "ثلاثة زوارق حربية تابعة للعدو الإسرائيلي، أقدمت بتاريخ 28/11/2018 ما بين الساعة 9.38 والساعة 14.38، على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل ​رأس الناقورة​، لمسافة أقصاها حوالى 630 متراً"، مشيرة الى أنه "تجري متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات ​الأمم المتحدة​ المؤقتة في لبنان".

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