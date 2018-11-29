بلال عبدالله: الكثير من بنود الصرف ذهبت الى اماكن ليس لها أولوية

لفت عضو كتلة "​اللقاء الديمقراطي"​ النائب ​​بلال عبدالله​​، في حديث تلفزيوني الى أن "الكثير من بنود الصرف ذهبت الى اماكن ليس لها أولوية منها السفر والمؤتمرات وبنود ل​مجلس الانماء والاعمار​"، مشددا على أنه "مستقبلا يجب أن يتم حسن استخدام اموال احتياط ​الموازنة​ لكي لا نصل الى ما وصلنا اليه اليوم".

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