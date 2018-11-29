الجيش: توقيف مطلوبين في مخيمات النازحين السوريين في عرسال

أعلنت ​قيادة الجيش اللبناني​ في بيان أن "قوة من الجيش قامت قبل ظهر اليوم بعملية تفتيش لمخيمات ​النازحين السوريين​ في ​وادي حميد​ - ​عرسال​ لملاحقة مطلوبين، أسفرت عن توقيف 48 شخصا، 27 منهم مطلوبون بموجب مذكرات توقيف، 13 دون أوراق ثبوتية ضمنهم لبنانيان، و8 ضبط بحوزتهم أعتدة ومعدات عسكرية والكترونية. وتم تسليمهم إلى المرجع المختص وبوشر التحقيق".

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