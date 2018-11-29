أ.ف.ب: كندا تفرض عقوبات على 17 سعوديا لتورطهم بمقتل خاشقجي

ذكرت "وكالة الصحافة الفرنسية" أن "السلطات الكندية فرضت عقوبات على 17 مواطنا سعوديا لتورطهم بقضية مقتل الصحفي السعودي ​جمال خاشقجي​". وكانت النيابية العامة ​السعودية​ قد أعلنت عن "توجيه التهم إلى 11 شخصاً وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، مع المطالبة بقتل من أمر وباشر جريمة القتل منهم وعددهم 5 أشخاص، وإيقاع العقوبات الشرعية المستحقة على البقية"، فيما فرضت ​وزارة الخزانة الأميركية​ عقوبات على 17 سعوديا من بينهم المستشار السابق لولي العهد السعودي محمد بن سلمان ​سعود القحطاني​ والقنصل السعودي العام في ​اسطنبول​ محمد العتيبي.

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