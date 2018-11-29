الخارجية الأميركية: وقف تسليح السعودية في حرب اليمن سيلحق بنا ضررا

أعلن نائب المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية روبرت بالادينو، خلال مؤتمر صحفي، "أننا نرحب بآراء المشرعين بخصوص وقف تسليح ​السعودية​ في حرب ​اليمن​ ولكن ذلك سيلحق بنا ضررا"، مشيراً إلى أن "وزير الخارجية ​مايك بومبيو​ أوضح أهمية عدم تحول ​الحوثيين​ إلى "​حزب الله​" جديد ويهدد مصالح حلفائنا".

ولفت إلى "أننا نتطلع إلى إجراء مباحثات على أعلى مستوى مع ​كوريا الشمالية​ لكن سياساتنا تجاهها لك تتغير"، مشيراَ إلى أن "بومبيو شرح أهمية وقف الحرب في اليمن وتقديم المساعدة الإنسانية لليمنيين".

وأوضح أن "جدول لقاءات بومبيو خلال قمة العشرين بالأرجنتين مرتبط ببرنامج الرئيس الأميركي دونالد ترامب وليس لدي معلومات بشأن لقاء بومبيو مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف".

واعتبر بالادينو أن "حركة "حماس" هي المسؤولة عن زعزعة الإستقرار في قطاع غزة والعالم سئم ذلك"، مشيراً إلى أن "اجتماع لجنة صياغة الدستور السورية بجنيف مهم جداً للوصول إلى تهدئة وإنجاح العملية السياسية في سوريا".