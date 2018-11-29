نيابة روما تحقق مع 7 عناصر بالمخابرات المصرية في قضية مقتل ريجيني

ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "ANSA" نقلاً عن مصادر قضائية تأكيدها أن "نيابة روما تعتزم إجراء تحقيقات مع 7 عناصر من المخابرات العامة المصرية في إطار قضية مقتل الطالب الإيطالي ​جوليو ريجيني​"، مشيرة إلى أن "الفتح الرسمي للتحقيقات سيتم الأسبوع المقبل من قبل المدعي سيرجيو كولايكو".

وأوضحت المصادر أن" الاشتباه بتورط العناصر الـ7 في قتل الباحث الإيطالي نجم عن تحليل تسجيلات المكالمات الهاتفية لريجيني التي أظهرت أن اتصالاته تم التنصت عليها حتى 26 كانون الثاني 2016، أي يوم اختفائه".

كما نقلت الوكالة عن مصادرها أن النيابة ستعلن قريبا عن أسماء المشتبه فيهم الأوائل بالتورط في قتل ريجيني.

واختفى ريجيني، طالب الدكتوراه الإيطالي من جامعة كامبريدج البريطانية، الذي كان يجمع في مصر معلومات لدراسته العلمية التي التقى في إطار العمل بها مع عدد كبير من الشخصيات الناشطة في البلاد، يوم 25 كانون الثاني من العام 2016 في ​القاهرة​، ليتم لاحقا العثور على جثته وعليها آثار تعذيب.