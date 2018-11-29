العربية: غارة إسرائيلية على منطقة الكسوة جنوب سوريا

أفادت قناة "العربية" عن "غارة إسرائيلية على منطقة الكسوة جنوب سوريا". وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" قد ذكرت أن "الدفاعات الجوية تصدت لأهداف معادية فوق منطقة الكسوة في المنطقة الجنوبية وأسقطت عدداً منها".

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