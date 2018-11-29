ترامب أعلن إلغاء لقائه مع بوتين بالارجنتين

أعلن الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ عن "إلغاء لقائه مع الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ في ​الارجنتين​ بعد اطلاعه على تقرير بشأن الحادث في مضيق كيرتش"، مشيراً إلى "أنني أتمنى اللقاء مع بوتين بعد تسوية أزمة مضيق كيرتش".

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