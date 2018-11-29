مفوضية اللاجئين: لا ضغوطات أردنية على السوريين بشأن العودة لبلادهم

نفى المتحدث الرسمي باسم مفوضية ​الأمم المتحدة​ السامية لشؤون ​اللاجئين​ في ​الأردن​، محمد الحواري، أي ممارسات أو ضغوطات يواجهها ​اللاجئون السوريون​ من شأنها المساس بحقهم في العودة إلى بلادهم.

وأكد الحواري لـ "الغد" أن اللاجئين الذين يرغبون في العودة طواعية إلى ​سوريا​ لهم الحق في ذلك، مشدداً في الوقت نفسه على أن ​الحكومة الأردنية​ طمأنت المفوضية في مناسبات عدة على أساس تفاهم مشترك بأن العودة إلى سوريا يجب أن تحدث طواعية.

وأعرب الحواري عن امتنانه لحكومة الأردن لهذا الالتزام والسخاء الذي قدمه الأردن والشعب الأردني للاجئين السوريين واللاجئين من الدول الأخرى، مؤكداً أن ​اللاجئين السوريين​ في الأردن يتمتعون بحياة كريمة ولهم حقوق الحماية لحين عودتهم إلى بلادهم بشكل طوعي.