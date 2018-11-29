حيدوب : أول فوج سياحي كوري للسودان ديسمبر

تشهد العاصمة الكورية سيول في السادس من ديسمبر المقبل إقامة “مهرجان السياحة السوداني بكوريا الجنوبية” والذي تنظمه السفارة السودانية بسيول بالتعاون والتنسيق مع المؤسسة الكورية الإفريقية.

وقال سفير السودان بكوريا الجنوبية الريح حيدوب إن المهرجان الذي يتضمن معرضاً سياحياً عن المقومات السياحية والثقافية والفلكلور بالسودان سيشهد وداع الفوج السياحي الكوري الأول إلى السودان الذي يضم (26) سائحاً كوريا.

وقال إن المهرجان يقام بمشاركة عدد من المؤسسات الكورية العاملة في مجال السياحة ووسائل الإعلام الكورية، منوهاً إلى أن المهرجان كذلك يجد الدعم والمساندة من عدد من المؤسسات الرسمية الكورية والسياحية وعلى وجه الخصوص وزارة الخارجية الكورية.

وأشار السفير حيدوب بحسب سونا – إلى أن فعاليات المهرجان ستشهد التوقيع على مذكرة تفاهم بين سفارة السودان وإحدى كبرى الشركات السياحية الكورية للعمل المشترك لوضع آليات للترويج السياحي بالسودان بجمهورية كوريا واستقطاب وزيادة عدد الأفواج السياحية الكورية للسودان ،مشيراً إلى أن المهرجان سيكون بداية للترويج للسياحة في السودان بكوريا ،لافتاً إلى الأهمية التي أصبح يمثلها القطاع السياحي باعتباره محركاً مهما للاقتصاد الوطني ولعدد من القطاعات الأخرى من خلال سلاسل القيمة المضافة خاصة مهن الصناعات الصغيرة والحرفية .

وأضاف أن مغادرة الفوج السياحي الكوري الأول للخرطوم تأتي تأكيداً على أن السودان أصبح وجهة سياحية للسياح من جمهورية كوريا والوقوف على المناطق الأثرية بجانب وجود مقاصد سياحية أخرى مميزة كجزيرة سنجنيب بالبحر الأحمر.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)