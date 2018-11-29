نيام يطالب بمبادرة لتحقيق التوافق مع معارضي قانون الانتخابات

طالب تاج الدين نيام مسؤول الإعلام بحزب التحرير و العدالة، المرأة بقيادة مبادرة لرؤساء الكتل البرلمانية المعارضة لقانون الانتخابات للوصول إلى توافق حوله .

وقال نيام في ندوة أمانة المرأة بالمؤتمر الوطني حول قانون الانتخابات ظهر يوم الخميس بقاعة الشهيد الزبير إن هنالك فرصة حقيقية للتوافق مع المنسحبين، مشيراً إلي أنهم قليلين غير أنهم مهمين لاكتمال حلقة الوفاق السياسي مردفاً بالقول “إن المنسحبين لهم دور كبير في الحوار الوطني ونتوقع لهم دوراً في مستقبل السياسة” لافتاً إلى المرونة التي مورست في التوافق على جل القانون من قبل المؤتمر الوطني.

ولفت نيام بحسب سونا – إلى توافق القوى السياسية على القانون عدا نقطة واحدة منتقداً انسحاب الكتل من الجلسة بما يوحي بأن الخلاف على كل القانون وليست نقطة واحدة.

وبشر نيام بإقبال الوطن على سلام وصفه بالكبير بعد قبول حركة مناوي وجبريل منبر الدوحة كأساس للتفاوض.

من جانبها قالت آمنة ضرار رئيس حزب جبهة الشرق الديمقراطي إن الشعب السوداني أخذ بنموذج الديمقراطية الأمريكية “ناسياً عاداتنا وتقاليدنا التي ترفض تغير ناظر القبيلة بسهولة”.

وقالت: “نحن نحلم بأن نجري تصويتاً في يوم واحد كما هو معمول به ولكن طالبت بأن ينظر السياسيون لواقعنا وظروفنا التي تحوجنا إلى ثلاثة أيام لنتيح للناس ممارسة حقها الديمقراطي”. وطالبت ببذل جهد كبير وسط الشباب مشيرة إلى أنهم الآن يمارسون الديمقراطية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)