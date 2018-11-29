بالفيديو :ظهور نيجيري بصحبة سفيرة الأمم المتحدة السودانية مها جعفر يثير حفيظة جمهورها

واجهت السودانية مها جعفر الناشطة في مواقع التواصل الاجتماعي – واجهت انتقادات على منصات مواقع التواصل الاجتماعي خاصة في تويتر وذلك بعد ظهورها مع عازف الاورغ الشهير نيجيري الذي عرف بملك (الزنق).

وكانت مها جعفر التي تم اختيارها مؤخراً لتكون سفيرة صناع التغيير على موقع يوتيوب لعام 2018، كانت ضيفة في الأمم المتحدة بمناسبة اليوم الدولي للتسامح باعتبارها مؤثر عبر اليوتيوب – كانت قد ظهرت عبر فيديو كليب غنائي بمشاركة نيجيري عبر أغنية بعنوان (سوداني جبنة بدون دوا ) بجانب فيديو آخر تناولا فيه بعض المفردات الدارجية السودانية مثل كلمة (كتم وزنق) .

أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي علق على ظهورها مع نيجيري على منصات التواصل الاجتماعي مشيراً إلى أنها قد (نزلت من مستواها) بهذا الظهور.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)