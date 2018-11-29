اجتماع دول الجوار بالخرطوم يرفض الحلول العسكرية في ليبيا

أعلن الاجتماع الوزاري لدول الجوار الليبي، يوم الخميس، رفضه التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا ولأي حلول عسكرية بالبلاد. وحسب البيان الختامي للاجتماع أكّدت الدول على وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، معلنين تأييدهم الكامل لخطة الممثل الخاص للأمم المتحدة بشأنها.

وشاركت في الاجتماع الذي عقد بالخرطوم، الخميس، دول السودان، مصر، تونس والجزائر، إضافة إلى النيجر وتشاد، بمشاركة وزير الخارجية الليبي، محمد طاهر سيالة.

إضافة إلى مشاركة غسان سلامة، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وأميرة الفاضل، مبعوثة الاتحاد الأفريقي إلى ليبيا، وصلاح الدين الجمالي، ممثل الأمين العام للجامعة العربية.

وشدّد البيان الختامي على تكريس مبدأ التوافق دون إقصاء أو تهميش، والالتزام بالحوار الشامل، وإعطاء الأولوية للمصالحة الوطنية، ورفض أي حلول عسكرية في ليبيا.

وأكد على إيلاء موضوع الجنوب الليبي أهمية قصوى، والدعوة إلى تكثيف التنسيق الفعلي بين دول الإقليم في إطار محاربة الإرهاب.

كما أوصى بمساندة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية -المعترف بها دولياً- المنبثقة عن الاتفاق السياسي.

وأعرب البيان عن ترحيبه بكل مبادرات تحقيق الوحدة الوطنية، وإيجاد مخرج للأزمة الليبية، بما في ذلك جهود توحيد المؤسسة العسكرية.

واتفق الوزراء المجتمعون بحسب شبكة الشروق – على عقد الاجتماع القادم في مدة أقصاها 6 أشهر، في أي من دول الجوار “بالتشاور”.

وتعاني ليبيا من فوضى أمنية وسياسية، حيث تتقاتل فيها كيانات مسلحة عدة، وذلك منذ أن أطاحت ثورة شعبية بنظام معمر القذافي في 2011.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)