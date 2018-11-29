اليماني ينضم للجهاز الفني للهلال

رحب القطاع الرياضي بنادي الهلال برئاسة المهندس محمد عبد اللطيف هارون بانضمام المحلل أيمن يماني في وظيفة محلل أداء للجهاز الفني للنادي والذي تعاقد معه مجلس إدارة نادي الهلال رسمياً ظهر اليوم الخميس, وباشر اليماني رسمياً عمله خلال تدريب الفريق الذي أجراه مساء اليوم. يذكر أن اليماني سيتابع أداء الفريق ومباريات الدوري الممتاز والمباريات الأفريقية ومد الجهاز الفني لفريق الهلال بالمفيد. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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