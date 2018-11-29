فيديو | اعتصام كبير في رام الله رفضًا لقانون الضمان الاجتماعي

صورة من الاعتصام في رام الله مساء الخميس - تصوير مصطفى هريش

الخليج 365 | فريق التحرير

يُشارك الآلاف في اعتصامٍ لـ48 ساعة مع المبيت، وسط مدينة رام الله، رفضًا لقانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية.

وبدأ الاعتصام على دوار المنارة مساء الخميس، بمشاركة آلاف الرجال والنساء وكذلك الأطفال، بينهم عمال وموظفون في القطاع غزة، للمطالبة بتأجيل تطبيق القانون إلى حين الاتفاق على تعديلات لكثيرٍ من البنود، هذا إضافة لمطلبٍ أساسيٍ بأن يكون القانون اختياريًا لا إجباريًا.

وخلال الاعتصام، انقطع التيار الكهربائي عن منطقة المنارة، وهو ما علّله المشاركون في الاعتصام بأنه "عمل مقصود للتضييق على المعتصمين"، لكنهم أكدوا على قرارهم إتمام الاعتصام حتى لحظته الأخيرة رغم هذه الإجراءات.