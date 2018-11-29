"إسرائيل" توقف التنسيق الأمني في ضواحي القدس

الخليج 365 | فريق التحرير

قررت حكومة الاحتلال، وقف التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية في ضواحي القدس المحتلة، خارج جدار الفصل العنصري، ردًا على رفض الأخيرة الإفراج عن عصام عقل، المتهم بتسريب عقارات في سلوان، وتمديد اعتقاله لـ45 يومًا.

وأفاد التلفزيون الإسرائيلي الرسمي بأن القرار لا يسري على الضفة الغربية، بل على المناطق التابعة إداريًا للسلطة الفلسطينية في القدس خارج الجدار الفاصل، أي بلدات العيزرية والرام وأبو ديس، والقرى المحيطة بالمدينة.

ووفق القناة، فإن القرار يعني منع الأجهزة الأمنية الفلسطينية من تنفيذ اعتقالات في هذه المناطق لأسباب جنائية أو أمنية، وحتى تأمين الأحداث الجماهيرية.

وتوقعت القناة أن تفرض سلطات الاحتلال عقوبات جديدة على السلطة الفلسطينية لإجبارها على الإفراج عن عقل الذي يحمل الجنسية الأمريكية، وهو من سلوان في القدس.

وكانت الوكالة الرسمية "وفا" قالت إن قيادة السلطة تتعرض لضغوطات "هائلة" من أجل الإفراج عن عقل، فيما أفادت مصادر سابقًا بأن إسرائيل هددت باقتحام السجن الذي يُحتجز فيه عقل من أجل الإفراج عنه.