وليد نعالوة مُتّهم بعدم التبليغ عن ابنه قبل العملية

الخليج 365 | فريق التحرير

وجهت النيابة العسكرية الإسرائيلية، تهمة "عدم التبيلغ"، بحق وليد نعالوة، والد أشرف نعالوة منفذ عملية مستوطنة بركان قبل ثلاثة أسابيع.

وبحسب لائحة الاتهام، فإن نعالوة كان على علمٍ بنية ابنه تنفيذ عملية، إذ كان أشرف يتدرب على استخدام السلاح تمهيدًا لتنفيذ العملية.

ومدد قضاء الاحتلال اعتقال نعالوة حتى تاريخ 27 كانون ثاني/يناير، لبداية إجراءات المحاكمة.