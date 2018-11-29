الخليج 365 | فريق التحرير
وجهت النيابة العسكرية الإسرائيلية، تهمة "عدم التبيلغ"، بحق وليد نعالوة، والد أشرف نعالوة منفذ عملية مستوطنة بركان قبل ثلاثة أسابيع.
وبحسب لائحة الاتهام، فإن نعالوة كان على علمٍ بنية ابنه تنفيذ عملية، إذ كان أشرف يتدرب على استخدام السلاح تمهيدًا لتنفيذ العملية.
ومدد قضاء الاحتلال اعتقال نعالوة حتى تاريخ 27 كانون ثاني/يناير، لبداية إجراءات المحاكمة.
شكرا لقرائتكم خبر عن وليد نعالوة مُتّهم بعدم التبليغ عن ابنه قبل العملية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صوت فلسطين وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صوت فلسطين ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .