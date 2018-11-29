كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية فوق المنطقة الجنوبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التلفزيون السوري، مساء اليوم، أن المضادات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في جنوب البلاد، في منطقة الكسوة . وأسقطت الدفاعات الجوية السورية عددا من الأهداف المعادية فوق المنطقة الجنوبية أعلنفي منطقة الكسوة

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