كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تونس: تفكيك خلايا نائمة قبل تنفيذها عمليات تفجير عن بعد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأفادت في بيان لها بأن عناصر الخلايا تولت التخطيط بالتنسيق مع عناصر قيادية إرهابية متحصّنة بالجبال التونسية، لتنفيذ سلسلة من الهجمات الإرهابية، نوعية وفردية، تستهدف أهدافاً حيوية بالبلاد، على غرار الدهس والطعن والتسميم والتفجير عن بعد، قبل الالتحاق بنظرائهم في الجبال.
ضبطت السلطات أيضاً "كمية هامة من المواد المتفجرة والكيميائية والغازات السامة وقطع الكترونية مختلفة وطائرة بدون طيار"درون" تُستعمل في التفجير عن بعد".
وأحالت وحدات البحث 12 عنصراً موقوفاً إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وهو جهاز يختص في التحقيق في قضايا الإرهاب.
وتأتي عملية التفكيك بعد شهر من التفجير الإرهابي الذي نفذته إمراة بعبوة ناسفة تقليدية الصنع بوسط العاصمة، ما تسبب في جرح أكثر من 20 عنصراً أمنياً ومدنياً.
شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: تفكيك خلايا نائمة قبل تنفيذها عمليات تفجير عن بعد على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .