كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميليشيات الحوثي تختطف عشرات المدنيين في الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأشارت إلى أن غالبية أهالي المختطفين لا يعرفون شيئاً عن مصير أبنائهم أو أماكن احتجازهم.
ويأتي تصعيد الحوثي من الانتهاكات والجرائم ضد المدنيين وعلى نحو هستيري ليكشف حالة الذعر والخوف التي تجتاحها على وقع الاستنزاف الكبير الذي مُنيت به قواتهم مؤخراً مع عمليات تحرير مدينة الحديدة من قبل قوات المقاومة اليمينة والتحالف العربي.
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