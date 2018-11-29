قتلى وجرحى في قصف التحالف على مشفى ميداني بريف دير الزور

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سقط عشرات القتلى والجرحى في قصف لطائرات التحالف الدولي اليوم الخميس، على مشفى ميداني في بلدة

الشعفة بريف دير الزور الشمالي الشرقي.

وقال مصدر في مجلس دير الزور المدني التابع للمعارضة السورية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن: "أكثر

من 40 مدنيا قتلوا، بالإضافة إلى عدد من عناصر الطاقم الطبي، من ضمنهم طبيب روسي يعمل مع تنظيم

داعش، وأصيب عشرات الجرحى بقصف جوي استهدف مشفى اليرموك في محيط حي الـ 24 في بلدة الشعفة

بريف دير الزور الشرقي اليوم الخميس".

وتضاربت الأنباء يوم أمس حول تعرض منازل في بلدة الكشمة حولها تنظيم داعش إلى سجن، ومقتل أكثر من

100 مئة شخص أغلبهم مدنيين جرى اعتقالهم من قبل التنظيم، إضافة إلى عدد من قياديي التنظيم .

وكانت مصادر قالت أمس أن " أكثر من 15 عنصراً من قوات سوريا الديمقراطية و6 عناصر من مسلحي تنظيم

داعش، قتلوا في قصف استهدف منزلاً في بلدة الكشمة شمال شرق بلدة هجين، كان يتخذه التنظيم سجناً لعناصر

قسد الذين تم أسرهم منذ أيام ".

وعرض تنظيم داعش اليوم الخميس، تسجيلا يظهر الأسرى، الذين تعرضوا لقصف أمس، وأسفر عن مقتل وإصابة

العديد منهم ، وتحدث الأسرى المصابون عن أن غارات الطيران استهدفت السجن الذي كانوا يوجدون فيه في

بلدة الكشمة، وأدى ذلك إلى مقتل عدد من رفاقهم وإصابة آخرين.

وأعلن التنظيم أمس أن عددًا من عناصر قسد المأسورين لديه، قتلوا وأصيبوا بقصف جوي، استهدف سجنًا كانوا

فيه بقرية الكشمة بناحية هجين شرقي دير الزور.

وشن تنظيم داعش مطلع الأسبوع الحالي عدة هجمات واسعة على مواقع قسد في محيط مدينة هجين وبلدتي

البحيرة والشعفة، تمكّن خلالها من قتل العشرات في صفوف قسد وأسر أكثر من 27 عنصراً.

إلى ذلك شيع اليوم في ريف دير الزور عشرة من مقاتلي قسد في قرية (الدواية) شرق دير الزور كانوا قد لقوا

حتفهم على يد عناصر تنظيم داعش في مدينة هجين التي تشهد معارك عنيفة بين الطرفين.