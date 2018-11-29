كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسرائيل: وقف التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية في غلاف القدس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقف التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية في مناطق ما يعرف بغلاف القدس، مثل بلدات أبو ديس والرام والعيزرية، نقلا عن قناة "سكاي نيوز عربية". أعلنت إسرائيل، مساء اليوم،

وجاء وقف التنسيق الأمني مع السلطة، على خلفية اعتقال أحد سكان شرق مدينة القدس، ويحمل الجنسية الإسرائيلية، في رام الله، بسبب بيعه منازل لليهود في البلدة القديمة.

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