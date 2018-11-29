بشرى سارة لريال مدريد قبل مواجهة فالنسيا بـ”الليغا”

استعاد فريق ريال مدريد الإسباني ثلاثة من لاعبيه المصابين، تأهباً لمباراة الأسبوع 14 والذي سيجمع رفاق غاريث بيل بفريق فالنسيا، بعد غد السبت، على أرضية ملعب “السانتياغو بيرنابيو”.
والتحق كل من ريجيلون وفاييخو ثم اللاعب أودريوزولا بالحصة التدريبية للنادي الملكي، عشية اليوم الخميس، في انتظار تعافي الثنائي ناتشو فيرنانديز والبرازيلي كاسيميرو.
وضمن ريال مدريد الحصول على المركز الأول في المجموعة السابعة بدوري أبطال اوروبا لكرة القدم بفوزه بهدفين خارج الديار على روما، مساء أول أمس الثلاثاء، ليمحو أثار سقوطه الأخير بالدوري المحلي أمام إيبار بثلاثية نظيفة.
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